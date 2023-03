CM.com – Toromania: ultimo treno per Radonjic. Nei prossimi tre mesi si gioca molto più del futuro in granata | Serie A (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 00:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: I numeri della carriera di Nemanja Radonjic dicono molto di lui. Il primo è quello dell’età: 27 anni, non un ragazzino alle prime esperienza nel calcio professionistico ma un giocatore ormai esperto. Poi c’è il numero 6, quello delle presenze dello scorso anno nel campionato portoghese con la maglia del Benfica. Il numero 15 è invece quello che indica i minuti che Ivan Juric gli ha concesso nel derby prima di richiamarlo in panchina perché infastidito dal suo atteggiamento in campo. Ciò che questi numeri evidenziano è che i limiti del trequartista serbo non sono sul piano tecnico ma a livello comportamentale, mentale: ha le qualità per fare la differenza ma in carriera non è mai riuscito a esplodere ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 00:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: I numeri della carriera di Nemanjadiconodi lui. Il primo è quello dell’età: 27 anni, non un ragazzino alle prime esperienza nel calcio professionistico ma untore ormai esperto. Poi c’è il numero 6, quello delle presenze dello scorso anno nel campionato portoghese con la maglia del Benfica. Il numero 15 è invece quello che indica i minuti che Ivan Juric gli ha concesso nel derby prima di richiamarlo in panchina perché infastidito dal suo atteggiamento in campo. Ciò che questi numeri evidenziano è che i limiti del trequartista serbo non sono sul piano tecnico ma a livello comportamentale, mentale: ha le qualità per fare la differenza ma in carriera non è mai riuscito a esplodere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Toromania: ultimo treno per Radonjic. Nei prossimi tre mesi si gioca molto più del futuro in granata: I numeri dell… - sportli26181512 : Toromania: ora meritatevelo tutto questo amore: Basta poco, davvero poco, per accendere tutta la passione del popol… -

Toromania: è derby solo per i tifosi, per i giocatori l'importante è la maglia dell'idolo bianconero 1 Sembra uno scherzo ma non lo è. Il Torino perde l'ennesimo derby e poco dopo spunta una foto, un post o un like di qualche calciatore granata che fa infuriare ancora di più i tifosi. Succede ... Toromania: ora meritatevelo tutto questo amore Commenta per primo Basta poco, davvero poco, per accendere tutta la passione del popolo del Toro . Basta un allenamento a porte aperte in una mattina di un giorno festivo e in un battibaleno la ... Toromania: Juric, stavolta le scuse non reggono. Contro la Cremonese si doveva vincere Commenta per primo Un punto con il Verona , uno con la Salernitana , zero con lo Spezia e uno con la Cremonese : il cammino di questo inizio di 2023 del Torino contro le squadre impegnate nella lotta ... 1 Sembra uno scherzo ma non lo è. Il Torino perde l'ennesimo derby e poco dopo spunta una foto, un post o un like di qualche calciatore granata che fa infuriare ancora di più i tifosi. Succede ...Commenta per primo Basta poco, davvero poco, per accendere tutta la passione del popolo del Toro . Basta un allenamento a porte aperte in una mattina di un giorno festivo e in un battibaleno la ...Commenta per primo Un punto con il Verona , uno con la Salernitana , zero con lo Spezia e uno con la Cremonese : il cammino di questo inizio di 2023 del Torino contro le squadre impegnate nella lotta ... Toromania: è derby solo per i tifosi, per i giocatori l'importante è la ... Calciomercato.com