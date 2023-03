Club Ruote Storiche di Benevento | ottima riuscita del raduno di auto d’epoca a San Giorgio la Molara

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, retto dal prof.Michele Benvenuto, ha centrato l’obiettivo delladeldinel Fortore, a SanLa, in occasione dell’imminente “Giornata internazionale della donna”. In totale, 100 partecipanti hanno riempito le stradine del paese sannita in festa per aver accolto le tante vettureaccorse sotto al gradevole sole di marzo. Ha destato curiosità l’esposizione permanente di oggetti antichi dal nome “l’Ardegni Sangiorgisi” e la successiva visita alla scoperta della Pinacoteca intitolata a Nicola Ciletti, uno dei più noti artisti del Novecento, nativo proprio di Sanla ...