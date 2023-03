Club Brugge | Parker | “Benfica squadra di livello mondiale Fiduciosi per il ritorno”

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’allenatore del, Scott, ha parlato alla vigilia della gara didegli ottavi di finale di Champions League contro il: “Guardando la partita dell’andata continuo a pensare che sia stata molto competitiva e incerta fino alla fine, con i loro gol nati da due nostri errori. Questo mi fa ben sperare per il, sapendo però che ora partiamo sullo 0-2. È una grande sfida per noi”. Il tecnico ha poi proseguito: “Vedo la miafiduciosa, e questo mi da molta fiducia per la partita di domani. La sconfitta nel campionato belga è avvenuta in un’altra competizione. Loro sono un top team con tante qualità individuali, unadi. Conosciamo le loro qualità e tutto ...

Roger Schmidt , tecnico del Benfica , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il, valevole per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: 'Domani continueremo a lottare per arrivare ai quarti, nonostante la vittoria dell'andata. Mi aspetto una gara ...Benfica -1 (ore 21) Gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal 2 - 0 dell'andata in favore dei portoghesi. Il Benfica si era piazzato al primo posto, per ...Formazioni titolari dell'andata Gioca a Fantasy Football Martedì 7 marzo Benfica -Benfica : Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; João Mário, Neres, ...

Benfica-Club Brugge, Champions League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

