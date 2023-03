Clima e inceneritore | cara Elly ti scrivo | così ci chiariamo un po’

(Di lunedì 6 marzo 2023)ticiun po’. Sono sinceramente contento del “guizzo” con il quale la nuova giovane segretaria del Pd ha spiazzato l’apparato di partito (anche questa volta non ci hanno visto) intercettando e interpretando la voglia di cambiamento della società civile che ha portato a votare alle primarie non solo i simpatizzanti di area Pd, ma anche settori semplicemente attratti dalla freschezza della sua campagna. Oggettivamente – e lo dico da attivista indipendente – il processo innescato dalla candidatura diSchlein è stato un positivo processo rigenerativo che pone all’ordine del giorno il ricambio delle classi dirigenti (non solo politiche) nel nostro Paese. L’effetto collaterale di questo risultato è certamente quello di aver creato non solo all’interno ...

Una giornata di mobilitazione di Fridays for Future sui temi del cambiamento climatico, del transfemminismo e dell'istruzione. Il corteo ha impegnato provvisoriamente la strada ...TRENTO. Anche a Trento va in scena lo sciopero per il clima; il corteo è partito da via Verdi alle 9; Cgil Cisl Uil anche in Trentino partecipano alla manifestazione per chiedere un cambio di passo su ...