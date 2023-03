Classifica Tirreno-Adriatico 2023, prima tappa: Filippo Ganna veste subito la maglia di leader (Di lunedì 6 marzo 2023) Da lunedì 6 domenica 12 marzo 2023, si disputerà la Tirreno-Adriatico 2023 di ciclismo su strada: a Lido di Camaiore oggi si è tenuta la prima tappa, una cronometro individuale di 11.5 km il cui ordine d’arrivo ricalca fedelmente la prima Classifica generale. Il primo leader della breve corsa a tappe è Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), che in maglia tricolore precede di 28? Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) e di 31? il compagno di squadra Magnus Sheffield. Ventesima posizione per Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) a 59?. Tirreno-Adriatico 2023: Filippo Ganna sbaraglia la concorrenza nella cronometro di ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Da lunedì 6 domenica 12 marzo, si disputerà ladi ciclismo su strada: a Lido di Camaiore oggi si è tenuta la, una cronometro individuale di 11.5 km il cui ordine d’arrivo ricalca fedelmente lagenerale. Il primodella breve corsa a tappe è(INEOS Grenadiers), che intricolore precede di 28? Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) e di 31? il compagno di squadra Magnus Sheffield. Ventesima posizione per Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) a 59?.sbaraglia la concorrenza nella cronometro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #TirrenoAdriatico | Filippo #Ganna vola nella cronometro inaugurale: vince e si prende la prima posizione in classi… - sciareneve : RT @MTBiit: Via alla Tirreno-Adriatico: Van Aert e Van der Poel per lo show, Yates, Mas, Hindley e tanti altri per la classifica #roadbike… - MTBiit : Via alla Tirreno-Adriatico: Van Aert e Van der Poel per lo show, Yates, Mas, Hindley e tanti altri per la classific… -