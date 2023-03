Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Parigi-Nizza 2023: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi - sportface2016 : #ParisNIce2023, classifica generale aggiornata dopo seconda tappa: #Pedersen al comando - sportface2016 : #ParisNice2023, risultati e classifica seconda tappa: #Pedersen vince in volata davanti a #Kooij - Cicloweb_it : La sfida @WoutvanAert-@mathieuvdpoel eclissa mari e monti - Da domani e per tutta la settimana la #TirrenoAdriatico… - SpazioCiclismo : Subito big in mostra nella prima tappa #ParisNice -

Classifica Parigi-Nizza 2023, seconda tappa: Mads Pedersen leader con 2" su Tadej Pogacar OA Sport

Si è disputata oggi la seconda tappa dell’81ma edizione della Parigi-Nizza, la Bazainville-Fontainebleau, di 163.7 km: conclusione in volata con il successo di Mads Pedersen (Trek – Segafredo), che su ...Tappa e maglia per Mads Pedersen alla Parigi-Nizza 2023. Volata molto confusionaria in quel di Fontainebleau dove il danese ex campione del mondo riesce a trionfare, agguantando anche grazie agli abbu ...