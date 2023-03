Clamoroso, la Rai “assolve” Stalin: era solo “controverso” (Di lunedì 6 marzo 2023) Un articolo uscito sul sito di Rainews, in occasione della commemorazione dei 70 anni dalla morte del dittatore sovietico Josif Stalin, imbarazza l’emittente di Stato. Nel sommario del pezzo, il sanguinario autocrate di origini georgiane viene definito soltanto “figura controversa”. Già: sono solo “controversi” i morti – stimati tra i 20 e i 60 milioni – provocati dalla repressione e dalle politiche brutali di Stalin? Che ne dicono in cda? E nella ormai fantomatica commissione parlamentare di vigilanza? L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 marzo 2023) Un articolo uscito sul sito di Rainews, in occasione della commemorazione dei 70 anni dalla morte del dittatore sovietico Josif, imbarazza l’emittente di Stato. Nel sommario del pezzo, il sanguinario autocrate di origini georgiane viene definito soltanto “figura controversa”. Già: sono“controversi” i morti – stimati tra i 20 e i 60 milioni – provocati dalla repressione e dalle politiche brutali di? Che ne dicono in cda? E nella ormai fantomatica commissione parlamentare di vigilanza? L'articolo proviene da Nicola Porro.

