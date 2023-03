‘Citadel’, Prime Video lancia il trailer di un nuovo franchise globale (Di lunedì 6 marzo 2023) Debutterà il 28 aprile su Prime Video la spy story Citadel, prodotta da AGBO dei Fratelli Russo e dallo showrunner David Weil: per chi è pratico del Marvel Cinematic Universe, il nome Russo è già garanzia di qualità (hanno diretto quattro film del MCU, fra cui Avengers: Endgame, il secondo film con maggiori incassi nella storia del cinema). Anche il cast scatena alte aspettative: da Richard Madden, il Robb Stark de Il Trono di Spade, a Priyanka Chopra Jonas (già vista in diverse altre serie fra cui Quantico), fino a Stanley Tucci, protagonista del primo teaser trailer, per cui non c’è bisogno di presentazioni. LEGGI ANCHE: ‘The Good Mothers’, parla il cast: «Una vera e propria presa di coscienza» Già dal trailer si intuisce la cifra di Citadel: tanta azione, avventura e una buona dose di intrigo, amoroso e ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 marzo 2023) Debutterà il 28 aprile sula spy story Citadel, prodotta da AGBO dei Fratelli Russo e dallo showrunner David Weil: per chi è pratico del Marvel Cinematic Universe, il nome Russo è già garanzia di qualità (hanno diretto quattro film del MCU, fra cui Avengers: Endgame, il secondo film con maggiori incassi nella storia del cinema). Anche il cast scatena alte aspettative: da Richard Madden, il Robb Stark de Il Trono di Spade, a Priyanka Chopra Jonas (già vista in diverse altre serie fra cui Quantico), fino a Stanley Tucci, protagonista del primo teaser, per cui non c’è bisogno di presentazioni. LEGGI ANCHE: ‘The Good Mothers’, parla il cast: «Una vera e propria presa di coscienza» Già dalsi intuisce la cifra di Citadel: tanta azione, avventura e una buona dose di intrigo, amoroso e ...

