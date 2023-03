Citadel, per Joe e Anthony Russo “è ambiziosa e unica nel suo genere” (Di lunedì 6 marzo 2023) Su Prime Video debutterà a breve (per la precisione il 28 aprile) Citadel, nuova serie tv diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo e interpretata da star del calibro di Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanely Tucci. Citadel è un’adrenalinica spy story ambientata in tutto il mondo, con una cast di supporto internazionale. Secondo i registi, il produttore David Weil e il duo di registi questa è la caratteristica più originale ed interessante della serie, capace di renderla un unicum nel suo genere. Joe Russo ha affermato: “Solo con un colosso come Amazon alle spalle potevamo realizzare qualcosa di così ambizioso. Ogni luogo del mondo che “prende parte” a questa storia ha un ruolo unico e fondamentale, indispensabile per raggiungere un risultato incredibile. È un concept assolutamente ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023) Su Prime Video debutterà a breve (per la precisione il 28 aprile), nuova serie tv diretta dai fratelli Joe ee interpretata da star del calibro di Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanely Tucci.è un’adrenalinica spy story ambientata in tutto il mondo, con una cast di supporto internazionale. Secondo i registi, il produttore David Weil e il duo di registi questa è la caratteristica più originale ed interessante della serie, capace di renderla un unicum nel suo. Joeha affermato: “Solo con un colosso come Amazon alle spalle potevamo realizzare qualcosa di così ambizioso. Ogni luogo del mondo che “prende parte” a questa storia ha un ruolo unico e fondamentale, indispensabile per raggiungere un risultato incredibile. È un concept assolutamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBolognini82 : Crisi del gas? Solo per alcuni. ??Citadel, l'hedge fund numero 1 al mondo, ha realizzato 7-8 miliardi di dollari di… - OLIAANJY : RT @annac428: Ciao! ???? 'Eternals' photocall, Rome October 25 2021 In attesa di nuovi photocall per #Citadel Aspettando #Citadel #italians… - daphnegjp13_d : RT @annac428: Ciao! ???? 'Eternals' photocall, Rome October 25 2021 In attesa di nuovi photocall per #Citadel Aspettando #Citadel #italians… - weslhlinddenrio : RT @annac428: Ciao! ???? 'Eternals' photocall, Rome October 25 2021 In attesa di nuovi photocall per #Citadel Aspettando #Citadel #italians… - annac428 : Ciao! ???? 'Eternals' photocall, Rome October 25 2021 In attesa di nuovi photocall per #Citadel Aspettando #Citadel… -