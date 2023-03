Citadel | il trailer ufficiale della serie di spionaggio targato Prime Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimeVideoIT : Il 28 aprile inizia una nuova era dello spionaggio. Guarda il trailer di Citadel, la nuova serie su @PrimeVideo con… - MaxCarbonaro : RT @PrimeVideoIT: Il 28 aprile inizia una nuova era dello spionaggio. Guarda il trailer di Citadel, la nuova serie su @PrimeVideo con @_ric… - SilvSottile : Il trailer dell'attesissima #spy serie #Citadel con #RichardMadden e #PriyankaChopra in arrivo su #PrimeVideo… - PaoloX68 : RT @PrimeVideoIT: Il 28 aprile inizia una nuova era dello spionaggio. Guarda il trailer di Citadel, la nuova serie su @PrimeVideo con @_ric… - SilvSottile : Il trailer ufficiale e il poster di #Citadel #CITADELonprime con #RichardMadden e #PriyankaChopra in arrivo dal 28… -

Prime Video ha rilasciato l'adrenalinicoufficiale dell'epico spy thrillerCitadel. La prima stagione della rivoluzionaria serie internazionale ...Il nuovo progetto dei Fratelli Russo - registi di Avengers: Infinity War ed Endgame - si intitolae promette di diventare una delle serie dell'anno. Prime Video ha diffuso il primodella serie con Priyanka Chopra e Richard Madden , che debutterà il 28 aprile con i primi due episodi,...Prime Video Italia ha appena pubblicato ilufficiale dell'epico spy thriller: la prima stagione della rivoluzionaria serie internazionale è composta da sei episodi con i primi due che debutteranno il 28 aprile su Prime Video, ...

Citadel: Il trailer ufficiale italiano della serie evento con Richard ... ComingSoon.it

Priyanka Chopra Jonas and Richard Madden become spies for the action-packed Prime Video series, watch Bollywood News: Latest Bollywood News, Bollywood News Today, Bollywood Celebrity News, Breaking ...The second season of the SonyLIV show Rocket Boys will narrate the inside story of India's first nuclear test at Pokhran in 1974.