Cinquanta gli esperti | dal Dalai Lama a Eckart Tolle

"Ci sono solo due giorni all'anno in cui non si può fare nulla. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani, quindi oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e soprattutto vivere". La frase è una delle più famose del Dalai Lama. La massima guida spirituale del buddhismo tibetano è uno degli ospiti del festival della formazione per la crescita interiore e della consapevolezza organizzato on line dalla casa editrice MyLife, sensibile al tema dell'istruzione e della formazione personale. Da Eckart Tolle a Brian Weiss Dal 6 marzo è possibile seguire – on line e gratuitamente – Cinquanta autori internazionali per la crescita personale: dal Dalai Lama a Eckhart Tolle, dal Maestro Zen Thich Nhat Hanh a Jon Kabat-Zinn massimo esponente della ...

