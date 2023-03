CinemaSerieTV arriva su Twitch | per consigliarvi cosa vedere | ecco il programma

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 marzo 2023) Le uscite al cinema, le novità in streaming, i programmi in tv. Siamo tempestati di cose da. Per cui ogni tanto serve una bussola per orientarsi e capire pervalga il nostro tempo. È con questo spirito che nasce finalmente il canaledi, che verrà inaugurato oggi, lunedì 6 marzo alle ore 10.00. Una guida alla visione che vi terrà compagnia anche in diretta. Il palinsesto sarà ricco di rubriche grazie a unazione quotidiana (in live dal lunedì al venerdì) con due fasce orarie principali: alle 10.00 e alle 15.00. Le rubriche spazieranno dalla rassegna stampa del mattino (Goodmorning,) ogni lunedì e mercoledì ad approfondimenti sulle serie tv (Best of), passando per l’analisi delle migliori uscite in sala (Cinema Today) e quelle in streaming ...