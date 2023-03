Cina: Xi Jinping, 'accelerare sviluppo scientifico e tecnologico per maggiore autosufficienza' (Di lunedì 6 marzo 2023) Pechino, 6 mar. (Adnkronos) - La Cina deve accelerare il suo sviluppo scientifico e tecnologico per garantire una maggiore autosufficienza. Lo ha detto il presidente del paese Xi Jinping durante una riunione a porte chiuse dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), aggiungendo che una maggiore autosufficienza e forza nel campo della scienza e della tecnologia è la strada per promuovere lo "sviluppo di alta qualità" e trasformare la Cina in "un grande paese socialista moderno”. "Per aprire nuove aree e nuove arene nello sviluppo e promuovere nuovi motori di crescita e nuovi punti di forza di fronte alla feroce concorrenza internazionale, la Cina ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Pechino, 6 mar. (Adnkronos) - Ladeveil suoper garantire una. Lo ha detto il presidente del paese Xidurante una riunione a porte chiuse dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), aggiungendo che unae forza nel campo della scienza e della tecnologia è la strada per promuovere lo "di alta qualità" e trasformare lain "un grande paese socialista moderno”. "Per aprire nuove aree e nuove arene nelloe promuovere nuovi motori di crescita e nuovi punti di forza di fronte alla feroce concorrenza internazionale, la...

