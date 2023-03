Cina | 84enne si finge morto per vedere chi sarebbe andato al suo funerale

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un uomo insi è fintoe ha organizzato il suo stessoperchi sipresentato a dargli l’estremo saluto. Autore del gesto un anziano cinese che ha inscenato una pantomima i cui video sono diventati virali sui social media del Paese ma che ha irritato le autorità di Pechino. L’uomo di 84 anni, di nome Zhang, ha speso l’equivalente di 2.700 euro per una parata funebre attraverso il suo villaggio nella provincia orientale di Anhui. Come riporta il South China Morning Post la mattina del, più di 100 persone si sono presentate a casa di Zhang che inizialmente ha finto di essere, poi ha rivelato la verità è ha iniziato una processione di tre ore in cui l’anziano ha attraversato il villaggio su una bara rossa trasportata da un ...