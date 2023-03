Cieli in fiamme, l’ultima opera incendiaria di Mattia Insolia (Di lunedì 6 marzo 2023) Con “Cieli in fiamme” edito da Mondadori, Mattia Insolia sembra voler chiudere una trilogia ideale iniziata con il romanzo d’esordio “Gli Affamati” (2020) e proseguita con il racconto breve “Un piccolo incendio” (2022), quest’ultimo contenuto nell’antologia “Data di nascita” curata da Teresa Ciabatti. Fil rouge delle tre opere il carattere incendiario delle storie vitali che ha scelto di raccontare. Ogni sua scrittura si svolge intorno a piccoli nuclei familiari e grandi cataclismi che ne stravolgono gli equilibri, quelle piccole calamità che nel corso degli anni avvengono nel mondo di ciascuno di noi, come Insolia precisa in questo suo ultimo romanzo. Elemento conduttore è il fuoco. Se “Gli affamati” si chiudeva con l’immagine metaforica delle scintille a rappresentare le due esistenze meteoriche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Con “in” edito da Mondadori,sembra voler chiudere una trilogia ideale iniziata con il romanzo d’esordio “Gli Affamati” (2020) e proseguita con il racconto breve “Un piccolo incendio” (2022), quest’ultimo contenuto nell’antologia “Data di nascita” curata da Teresa Ciabatti. Fil rouge delle tre opere il carattere incendiario delle storie vitali che ha scelto di raccontare. Ogni sua scrittura si svolge intorno a piccoli nuclei familiari e grandi cataclismi che ne stravolgono gli equilibri, quelle piccole calamità che nel corso degli anni avvengono nel mondo di ciascuno di noi, comeprecisa in questo suo ultimo romanzo. Elemento conduttore è il fuoco. Se “Gli affamati” si chiudeva con l’immagine metaforica delle scintille a rappresentare le due esistenze meteoriche ...

