Ciclismo | Tirreno-Adriatico | Ganna vince la prima tappa

Filippo Ganna. Come nel 2022, la cronometro d'apertura della- Adriatico è all'insegna del piemontese che, con punte sopra i 60 km/h, vola sugli 11,5 km di Lido di Camaiore. L'azzurro della Ineos chiude in 12'28' alla media di 55,3 km/h. Il 26enne, ...Filippo Ganna vola lungo gli 11,5 chilometri di Lido di Camaiore e si aggiudica la cronometro inaugurale della- Adriatico 2023. Come accaduto lo scorso anno, è il corridore della INEOS Grenadiers il primo a indossare la maglia di leader della classifica generale. Una giornata fortemente condizionata ...Mancano ormai poco più di 48 ore e poi a Foligno sarà tempo di- Adriatico. La Corsa dei Due Mari arriverà in città nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, ...vivere le grandi emozioni del,...

Ciclismo, Tirreno-Adriatico: è spettacolo in Versilia con i campioni LA NAZIONE

Il ciclista della Ineos Grenadiers si conferma uomo da crono portando a casa il primo appuntamento della corsa nonché 23° successo in carriera su strada ...Inizia col botto per l’Italia l’edizione 2023 della Tirreno-Adriatico. Un fantastico Filippo Ganna non si è fatto intimorire dal maltempo e ha messo su una prestazione fenomenale, andandosi a prendere ...