Ciclismo | Parigi-Nizza | Pedersen vince la 2 a tappa e conquista la maglia di leader

(Di lunedì 6 marzo 2023) Fontainebleau, 6 mar. -(Adnkronos) - Madsla secondadella, 163 km da Bazainville a Fontainebleau, eladidella classifica generale. Il danese della Trek Segafredo si impone in volata davanti all'olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e al connazionale Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost). In classificaconduce con 2" sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Domani è in programma la terzadella corsa francese, una cronometro a squadre di 32,2 km con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly.

Colpaccio del danese Mads Pedersen nella seconda frazione della- Nizza . L'ex campione del mondo ha vinto una volata confusionaria a Fontainebleau e, grazie agli abbuoni, è passato in testa alla classifica generale. La tappa è stata noiosa nella prima ...Mads Pedersen vince la seconda tappa della- Nizza. Sul traguardo di Fontainebleu (163,7 km con partenza da Bazainville) il velocista della Trek Segafredo ha centrato la 29esima vittoria in carriera, la seconda della stagione dopo la 5a ...ORDINE DI ARRIVO SECONDAA TAPPA RIVIVI IL LIVE DELLA TAPPA COME SEGUIRLA IN TV- NIZZA 2023: CALENDARIO TAPPE, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI CLASSIFICA ...

Parigi-Nizza: Pedersen scatenato, volata regale davanti a Kooij La Gazzetta dello Sport

Il danese, ex campione del mondo, si è aggiudicato la seconda tappa della Parigi-Nizza, davanti all'olandese Kooij ...