Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 seconda tappa oggi in tv: orari, percorso, diretta streaming

La Parigi-Nizza 2023 manda in scena oggi la seconda tappa, da Bazainville a Fontainebleau dopo 163,7 chilometri. Subito emozioni nella prima giornata, con Tim Merlier che si è preso la maglia di leader e proverà a ripetersi anche oggi in caso di volata. Di seguito tutte le indicazioni per seguire la "Corsa del Sole" in tempo reale.

orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Bazainville alle ore 13:00, con l'arrivo di Fontainebleau programmato tra le 16:40 e le 17:10 in base alla media oraria che sarà tenuta dal gruppo.

