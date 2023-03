Ciclismo | Gaia Realini vince il Trofeo Oro in Euro | primo successo da professionista

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023)ha conquistato la sua prima vittoria da. La ciclista italiana ha vinto ilOro in, evento di livello 1.1 che è andato in scena oggi lungo un percorso di 106 km con partenza e arrivo a Cinquale. La portacolori della Trek-Segafredo ha attaccato sulpassaggio della salita di Fortezza quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo, venendo seguita soltanto dalla compagna di squadra Amanda Spratt. Le due atlete hanno fatto la differenza nei confronti del gruppo e sono arrivate insieme, con ildella talentuosa 21enne davanti all’australiana: poche settimane faera stata micidiale in salita all’UAE Tour e aveva concessoe maglia a Elisa Longo Borghini, oggi ha ...