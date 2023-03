“Ci servono più immigrati”: perché l’inchiesta di Rep ha una falla (Di lunedì 6 marzo 2023) Repubblica oggi riporta una sua inchiesta e titola dicendo che “ci servono gli immigrati“. Questo è del tutto evidente, ma la cosa folle è che lo fa proprio nel giorno in cui il governo è alle prese con la stretta agli scafisti e quando Piantedosi si dice intenzionato a riprendere in mano i vecchi decreti sicurezza. La necessità degli immigrati è una cosa di cui, bene o male, sono tutti concordi, persino la destra. Il punto è che in questo paese servono più immigrati per lavorare e, questi, arrivano attraverso i decreti flussi. C’è un po’ di differenza fra essere un immigrato regolare ed uno che è arrivato sulle nostre coste pagando degli scafisti, non trovate? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/clip-migranti-repubblica.mp4 Gli immigrati che arrivano ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 marzo 2023) Repubblica oggi riporta una sua inchiesta e titola dicendo che “cigli“. Questo è del tutto evidente, ma la cosa folle è che lo fa proprio nel giorno in cui il governo è alle prese con la stretta agli scafisti e quando Piantedosi si dice intenzionato a riprendere in mano i vecchi decreti sicurezza. La necessità degliè una cosa di cui, bene o male, sono tutti concordi, persino la destra. Il punto è che in questo paesepiùper lavorare e, questi, arrivano attraverso i decreti flussi. C’è un po’ di differenza fra essere un immigrato regolare ed uno che è arrivato sulle nostre coste pagando degli scafisti, non trovate? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/clip-migranti-repubblica.mp4 Gliche arrivano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : A #Torino molte le auto danneggiate dagli anarchici. La rabbia degli abitanti dopo la devastazione. Servono più for… - Piu_Europa : Fanno inorridire parole #Piantedosi che, di fronte a tragedia #Crotone, sa solo dire “basta sbarchi”. Si trattava d… - stanzaselvaggia : Le donne del Pd, quelle che col governo Draghi “bisogna creare una leadership femminile”, “le quote rose servono”,… - frank9you : @matteosalvinimi servono più pattuglie della Stradale,solo la 'Luce Blu' ha il potere deterrente,e posti di blocco volanti - alexScar_ : RT @DanieleOppo: 'vogliamo più stranieri' 'ne chiedono il doppio'. Le persone muoiono per venire qui, noi le trattiamo e ne parliamo come s… -