Chris Rock senza freni su Will Smith | Sua moglie si sco**va l' amico del figlio

Nel suo nuovo speciale comico per Netflix, Chris Rock ha finalmente vuotato il sacco sullo schiaffo ricevuto agli Oscar 2022, distruggendo verbalmente Will Smith e sua moglie. Il pubblico si aspettava dichiarazioni controverse e che avrebbero fatto discutere e così è stato. Il comico e attore Chris Rock si è scatenato parlando liberamente dello schiaffo ricevuto da Will Smith alla cerimonia degli Oscar 2022, lasciandosi andare a parole molto dure. Lo ha fatto durante il suo speciale comico Chris Rock: Selective Outrage, arrivato su Netflix il 4 marzo. "Certo che mi ha fatto male, ma non mi sono lamentato. Ho incassato il colpo come il miglior Pacquiao (Manny Pacquiao, pugile filippino, ndr.). Non mi ...

