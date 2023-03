Chris Rock e il pugno di Will Smith: «Ecco perché non ho reagito» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il comico, nel suo show su Netflix, torna sul clamoroso episodio durante la notte degli Oscar di un anno fa: «I miei genitori mi hanno insegnato che non si litiga davanti alle persone bianche», ha detto provocatoriamente. Toccando anche il tema del tradimento della moglie dell’attore: «Lo ha ferito più lei di quanto lui abbia fatto con me» Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) Il comico, nel suo show su Netflix, torna sul clamoroso episodio durante la notte degli Oscar di un anno fa: «I miei genitori mi hanno insegnato che non si litiga davanti alle persone bianche», ha detto provocatoriamente. Toccando anche il tema del tradimento della moglie dell’attore: «Lo ha ferito più lei di quanto lui abbia fatto con me»

