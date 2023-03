Chiude palestra di pugilato, il Comune di Napoli: “Pronti a trovare una soluzione” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn relazione allo sgombero dei locali di proprietà comunale della A.S.D. Napoliboxe, il Comune di Napoli precisa che “per l’Amministrazione vi era l’obbligo di dare esecuzione all’ordinanza di sgombero n. 17 emessa nel lontano 22 febbraio 2016 nei confronti dell’A.S.D. Napoliboxe per il rilascio dei locali di proprietà comunale siti in Via Sottomonte ai Ventaglieri n. 10 (piano terra e piano intermedio). Il Tar Campania VII sezione con sentenza n.4917/2022 – si legge in una nota del Comune di Napoli – ha poi rigettato l’impugnativa dell’associazione lasciando quindi intatta l’efficacia dell’ordinanza di sgombero del 2016. Alcuni locali, come accertato dalla Polizia locale, sono stati adibiti ad attività non autorizzate”. “Nei giorni scorsi, al fine di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn relazione allo sgombero dei locali di proprietà comunale della A.S.D.boxe, ildiprecisa che “per l’Amministrazione vi era l’obbligo di dare esecuzione all’ordinanza di sgombero n. 17 emessa nel lontano 22 febbraio 2016 nei confronti dell’A.S.D.boxe per il rilascio dei locali di proprietà comunale siti in Via Sottomonte ai Ventaglieri n. 10 (piano terra e piano intermedio). Il Tar Campania VII sezione con sentenza n.4917/2022 – si legge in una nota deldi– ha poi rigettato l’impugnativa dell’associazione lasciando quindi intatta l’efficacia dell’ordinanza di sgombero del 2016. Alcuni locali, come accertato dalla Polizia locale, sono stati adibiti ad attività non autorizzate”. “Nei giorni scorsi, al fine di ...

