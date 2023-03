"Chissenefrega, lo faccia per il bene del Paese": Giletti, appello esplosivo a Meloni | Video (Di lunedì 6 marzo 2023) Al centro della puntata di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, c'è l'inchiesta-Covid. E non poteva essere altrimenti nella puntata di domenica 5 marzo, in seguito agli ultimi sviluppi emersi. Ospite in collegamento ecco Francesco Zambon, il ricercatore che aveva fatto emergere oscure verità sul piano pandemico di cui disponeva l'Italia. Dopo quanto fatto, Zambon ha avuto grossi problemi di lavoro e ha dovuto reinventarsi. Giletti si schiera al fianco del ricercatore. E si lancia in un sentito elogio, condito da un appello al premier, Giorgia Meloni: "Lei adesso lavora, dopo essere ripartito da zero - premette riferendosi a Zambon -. Io faccio un appello. Oggi si è insediato un nuovo governo. Siccome nei nuovi governi si dice sempre che si fatica a trovare le persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Al centro della puntata di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimosu La7, c'è l'inchiesta-Covid. E non poteva essere altrimenti nella puntata di domenica 5 marzo, in seguito agli ultimi sviluppi emersi. Ospite in collegamento ecco Francesco Zambon, il ricercatore che aveva fatto emergere oscure verità sul piano pandemico di cui disponeva l'Italia. Dopo quanto fatto, Zambon ha avuto grossi problemi di lavoro e ha dovuto reinventarsi.si schiera al fianco del ricercatore. E si lancia in un sentito elogio, condito da unal premier, Giorgia: "Lei adesso lavora, dopo essere ripartito da zero - premette riferendosi a Zambon -. Io faccio un. Oggi si è insediato un nuovo governo. Siccome nei nuovi governi si dice sempre che si fatica a trovare le persone ...

