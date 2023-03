Chiesa (ex arbitro): «Inter-Lecce? Manganiello 6, Hjlumand rischia» (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ex arbitro Chiesa ha fatto la moviola di Inter-Lecce, gara vinta dai nerazzurri per 2-0. Arbitraggio di Manganiello sufficiente a detta sua, nonostante un episodio rischioso di Hjulmand. Ma ne dimentica un altro MOVIOLA ? Le parole dell’ex arbitro Massimo Chiesa sull’arbitraggio di Inter-Lecce: «Manganiello (Var: Nasca) 6. Buona partita, tenuta bene. Ho qualche dubbio sul tocco di Hjulmand in area giallorossa sulla punizione di Calhanoglu: il centrocampista del Lecce tocca il pallone col gomito sinistro che secondo me allarga un po’; non è un errore clamoroso, ma il rigore poteva starci». Le sue parole a Calciomercato.com. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) L’exha fatto la moviola di, gara vinta dai nerazzurri per 2-0. Arbitraggio disufficiente a detta sua, nonostante un episodio rischioso di Hjulmand. Ma ne dimentica un altro MOVIOLA ? Le parole dell’exMassimosull’arbitraggio di: «(Var: Nasca) 6. Buona partita, tenuta bene. Ho qualche dubbio sul tocco di Hjulmand in area giallorossa sulla punizione di Calhanoglu: il centrocampista deltocca il pallone col gomito sinistro che secondo me allarga un po’; non è un errore clamoroso, ma il rigore poteva starci». Le sue parole a Calciomercato.com.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

