Chiesa del Gesù Nuovo, al via il restauro della facciata: lunedì la presentazione (Di lunedì 6 marzo 2023) lunedì 13 marzo 2023, alle 12, presso la Sala Valeriano (in piazza del Gesù, 2, Napoli), sarà presentato alla stampa il restauro della facciata della Chiesa del Gesù Nuovo. Il restauro, promosso dai Gesuiti (Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù), svela un’opera dal prezioso valore storico e culturale con interventi che hanno interessato: il bugnato, gli elementi marmorei di fregio, il fronte sinistro della Chiesa, i finestroni. Padre Jean-Paul Hernandez, teologo gesuita, introdurrà la conferenza stampa, nel corso della quale saranno presentati e spiegati i lavori di restauro. Saranno presenti mons. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023)13 marzo 2023, alle 12, presso la Sala Valeriano (in piazza del, 2, Napoli), sarà presentato alla stampa ildel. Il, promosso dai Gesuiti (Provincia Euro-MediterraneaCompagnia di), svela un’opera dal prezioso valore storico e culturale con interventi che hanno interessato: il bugnato, gli elementi marmorei di fregio, il fronte sinistro, i finestroni. Padre Jean-Paul Hernandez, teologo gesuita, introdurrà la conferenza stampa, nel corsoquale saranno presentati e spiegati i lavori di. Saranno presenti mons. ...

