Chi sono le figlie di Dario Argento, Asia e Fiore? (Di lunedì 6 marzo 2023) Dario Argento ha due figlie, ovvero Asia e Fiore, nate da relazioni con due donne diverse. Le due sorelle sono molto legate anche se hanno caratteri completamente differenti. Asia ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema, coprendo vari ruoli, dall'attrice alla regista. Fiore, invece, ha preferito prendere la strada della moda. Fiore Argento è la figlia maggiore di Dario, nata dal matrimonio del regista con Marisa Casale, che durò dal 1966 al 1972. La prossima concorrente de L'Isola dei famosi è nata il 3 gennaio 1970 a Roma, città in cui risiede attualmente. Anche la figlia maggiore del regista, che ha spaventato diverse generazioni con i suoi film, ha lavorato nel cinema. A 15 anni ha ...

