Chi sono i cosiddetti “scafisti” (Di lunedì 6 marzo 2023) Spesso le persone che guidano le barche di migranti non c'entrano con i gruppi criminali che organizzano i viaggi, ma vengono lo stesso perseguite dalla giustizia italiana Leggi su ilpost (Di lunedì 6 marzo 2023) Spesso le persone che guidano le barche di migranti non c'entrano con i gruppi criminali che organizzano i viaggi, ma vengono lo stesso perseguite dalla giustizia italiana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Ve lo confermo. Ci sono 4 categorie di persone che difendono l'obbligo dell'auto elettrica a partire dal 2035. (1)… - nelloscavo : Prima di parlare, ascoltate chi sul campo c'è. Sono pacifisti, ma prima di tutto pacificatori. Vanno lì dove bisogn… - nelloscavo : I trafficanti non sono (solo) gli scafisti, ma la filiera istituzionalizzata dell’abuso e del sopruso. Se non crede… - MTognacca : @Desireehhhh87 È già tardi ma se lo fanno è uno dei regali più belli che possano fare ai ragazzi all'interno della… - mistake_nara : Raga entro per informazioni: come va oggi la regia, ancora censure? Come sono le percentuali? A chi mi risponde g… -