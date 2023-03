Chi è Nikita Pelizon? Età, altezza e Instagram (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutto su Nikita Pelizon, concorrente di Pechino Express 2022 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutto su, concorrente di Pechino Express 2022 L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana… - GrandeFratello : Nikita, Edoardo, Antonella, Sarah e Tavassi: uno di loro questa sera lascerà per sempre la Casa di #GFVIP! Chi sarà… - klaud_io : RT @BimbodiAttilio: Tutti a dire ' E' UN GIOCO, E' UN GIOCO' IL GF E' UN GIOCO, CHI C'E' DENTRO E' UNA PERSONA REALE COME NOI. CHE GIOCO D… - sorryimteetotal : @DANIELE_NIKITA ??? ti piace? Spero di fare anche la 40esima :) Mamma mia ieri mi son rivista qualche mia vecchia… - BimbodiAttilio : Tutti a dire ' E' UN GIOCO, E' UN GIOCO' IL GF E' UN GIOCO, CHI C'E' DENTRO E' UNA PERSONA REALE COME NOI. CHE GIO… -