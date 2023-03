Chi è Maria Corina Machado, la Meloni venezuelana che sfida Maduro (Di lunedì 6 marzo 2023) Era il lontano 2012 e l’allora presidente venezuelano Hugo Chávez inaugurava l’anno legislativo dell’Assemblea Nazionale. Nonostante la malattia, fece un discorso di più di nove ore, senza fermarsi per andare in bagno o per sedersi. L’intervento era incentrato sulle colpe dell’opposizione rispetto ai mali del Venezuela e l’influenza (negativa) dell'”imperialismo nordamericano”. Nessun commento sulla crisi economica e sociale del Paese o le responsabilità del governo. Dopo otto ore, una sola deputata si alzò per interrompere il monologo di Chávez. Era la giovane politica María Corina Machado. Con microfono in mano, sfidò il leader socialista ad un dibattito, inchiodandolo sulle espropriazioni del regime nel settore privato, che “sono uguali a rubare”, gli disse. Chávez, furioso, rispose: “Mi stai chiamando ladro in pubblico, ma non ti rispondo lo ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 marzo 2023) Era il lontano 2012 e l’allora presidente venezuelano Hugo Chávez inaugurava l’anno legislativo dell’Assemblea Nazionale. Nonostante la malattia, fece un discorso di più di nove ore, senza fermarsi per andare in bagno o per sedersi. L’intervento era incentrato sulle colpe dell’opposizione rispetto ai mali del Venezuela e l’influenza (negativa) dell'”imperialismo nordamericano”. Nessun commento sulla crisi economica e sociale del Paese o le responsabilità del governo. Dopo otto ore, una sola deputata si alzò per interrompere il monologo di Chávez. Era la giovane politica María. Con microfono in mano, sfidò il leader socialista ad un dibattito, inchiodandolo sulle espropriazioni del regime nel settore privato, che “sono uguali a rubare”, gli disse. Chávez, furioso, rispose: “Mi stai chiamando ladro in pubblico, ma non ti rispondo lo ...

