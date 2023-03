Chi è Ivan Juric? Età, carriera, moglie, stipendio e tanto altro sull’allenatore del Torino (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi è Ivan Juric? Andiamo a conoscere meglio e più da vicino il profilo del croato che ormai da diversi anni grazie al calcio vive in Italia, la sua seconda patria. Calcisticamente parlando è il classico professionista che quando c’è bisogno non si tira mai indietro anzi magari fa anche più passi di quanto ne ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi è? Andiamo a conoscere meglio e più da vicino il profilo del croato che ormai da diversi anni grazie al calcio vive in Italia, la sua seconda patria. Calcisticamente parlando è il classico professionista che quando c’è bisogno non si tira mai indietro anzi magari fa anche più passi di quanto ne ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simojo98 : @Ivan_milanista @ItsDuivel In estate vedremo definitivamente chi sono questi (Cardinale e RedBird). Non ci saranno… - simojo98 : @Ivan_milanista @ItsDuivel Su questo non ho nessun dubbio, poi sul resto si può discutere di chi tra le altre parti… - simojo98 : @Ivan_milanista @ItsDuivel Non questa inadeguata, parlavo di quella di Brocchi. Con le dovute proporzioni state fac… - Ivan_il_lupo65 : RT @nelloscavo: I trafficanti non sono (solo) gli scafisti, ma la filiera istituzionalizzata dell’abuso e del sopruso. Se non credete a me,… - jan84942688 : @ArtiPal82 @Ivan_Grieco @micheleboldrin Capito TrogoCoviDiota testa di xxxxx? zombificato da tv e mainstream, confo… -