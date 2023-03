“Chi è il primo finalista”. Che sorpresa al GF Vip, il nome è pazzesco: è una donna (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli equilibri che fino a qualche giorno fa avevano dominato lo spiato appartamento del GF Vip 7, adesso, sembrano essersi completamente stravolti. Chi diventerà primo finalista tra Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Davide Donadei, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, stasera? Mancano poche ore e, presto, gli spettatori potranno scoprire chi avrà la meglio tra gli spartani Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e i persiani Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon e Davide Donadei. Le due fazioni che stanno, pian piano, sfumando nella casa. Cosa dicono i sondaggi. GF Vip 7, ecco il nome del primo finalista: è una donna Dopo l’ultima turbolenta puntata, la 38esima del GF Vip 7, che ha indignato anche Pier ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli equilibri che fino a qualche giorno fa avevano dominato lo spiato appartamento del GF Vip 7, adesso, sembrano essersi completamente stravolti. Chi diventeràtra Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Davide Donadei, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, stasera? Mancano poche ore e, presto, gli spettatori potranno scoprire chi avrà la meglio tra gli spartani Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e i persiani Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon e Davide Donadei. Le due fazioni che stanno, pian piano, sfumando nella casa. Cosa dicono i sondaggi. GF Vip 7, ecco ildel: è unaDopo l’ultima turbolenta puntata, la 38esima del GF Vip 7, che ha indignato anche Pier ...

