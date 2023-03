Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano ospite a Oggi è un altro giorno (Di lunedì 6 marzo 2023) su Rai 1? Flora Canto, come il marito, è un’attrice nata il 12 febbraio 1983. Romana d’origine, Flora è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi legata sentimentalmente con Enrico Brignano, nel 2017 ha dato alla luce la loro prima figlia, Martina e il 20 luglio 2020 è nato il loro secondogenito di nome Niccolò. Durante una serata all’Arena di Verona il 15 settembre 2021 Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo e lei ha risposto entusiasta “sì”! L’attore era all’Arena per il suo spettacolo Un’ora sola ti vorrei e d’improvviso si è inginocchiato davanti a Flora e le ha dato un anello: “Grazie Verona, la ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) su Rai 1?, come il marito, è un’attrice nata il 12 febbraio 1983. Romana d’origine,è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi legata sentimentalmente con, nel 2017 ha dato alla luce la loro prima figlia, Martina e il 20 luglio 2020 è nato il loro secondogenito di nome Niccolò. Durante una serata all’Arena di Verona il 15 settembre 2021ha chiesto adi sposarlo e lei ha risposto entusiasta “sì”! L’attore era all’Arena per il suo spettacolo Un’ora sola ti vorrei e d’improvviso si è inginocchiato davanti ae le ha dato un anello: “Grazie Verona, la ...

