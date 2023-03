Chi è Cricetina del Cantante Mascherato? Milly Carlucci rompe il silenzio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il4 andrà in onda su Rai 1 a partire da sabato 18 marzo. I Vertici di Viale Mazzini hanno deciso di cambiare il giorno di programmazione dello show, così da contrastare Maria De Filippi. Non si sa ancora cosa preferiranno guardare gli spettatori, ma nel frattempo gli autori del programma stanno cercando di creare un po' di suspance.sta mostrando, giorno dopo giorno ai followers degli account social ufficiali, i bozzetti delle maschere in gara chiedendo al pubblico di indovinare i vip nascosti nelle stesse che si sfideranno durante le sei puntate previste. Uno degli ultimi bozzetti è la maschera: chi è? Gonnellina variopinta e tenere guanciotte! Vi presentiamo “”?Chi si nasconderà al suo interno? E, soprattutto, sicuri sia una ...