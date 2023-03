Chernobyl | i cani nella zona di esclusione “geneticamente” distinti dagli altri Lo studio che potrebbe servire anche agli umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Abbiamo avuto questa occasione d’oro” per gettare le basi per rispondere a una domanda cruciale: “Come sopravvivi in ??un ambiente ostile come questo per 15 generazioni?”. La domanda è della genetista Elaine Ostrander del National Human Genome Research Institute (Maryland, Usa) tra gli autori dellopubblicato su Science Advances dal titolo molto meno eloquente delle conclusioni: “Idi: approfondimenti demografici sulle popolazioni che abitano ladinucleare”. A 35 anni dal disastro (26 aprile 1986) – riporta l’Asssociated Press – questi animali vivono tra edifici in rovina e abbandonati all’interno e intorno all’impianto chiuso, ma sono ancora in grado di trovare cibo, riprodursi e sopravvivere. La loro esperienza e i loro geni fanno ipotizzare ...