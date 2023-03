Chelsea-Borussia Dortmund | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di lunedì 6 marzo 2023)tornano a sfidarsi martedì 7 marzo all21 per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi partono dal vantaggio dell'andata con l' 1-0 firmato Adeyemi nella ripresa e sono in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reddevilrm : Leggo tanti TESTA ALLA CHAMPIONS…in Champions giocheranno Chelsea Bayern Borussia Benfica Psg …hanno vinto tutti… - NANDOLEVANO : @FilominoGanasce @NicoSchira Allora come dici tu squadre come Psg, Borussia Dortumund, Chelsea, Manchester City, si… - DiogoSam713 : @GoldePlacaRJ Botafogo, Chelsea, Real Madrid, Juventus, PSG, Borussia, PSV e Porto. - oVSZinN : @CuriosidadesEU ?????????????? : arsenal / chelsea ???? : barça ???? : Juve ???? : psg ???? : borussia Dortmund ???? : psv ???? : benfica - yudosanjos : Chelsea,Real e Milan e Psg,Borussia e PSV e Porto. -

...30 Genoa - Cosenza BASKET - SERIE A2 20:30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30 Firenze - Novara CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00D. 21:00 Benfica - Bruges ......30 Genoa - Cosenza BASKET - SERIE A2 20:30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30 Firenze - Novara CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00D. 21:00 Benfica - Bruges ...È tempo di verdetti in Champions League con il via alle partite di ritorno degli ottavi, a cominciare daDortmund e Benfica - Club Brugge di nuovo in campo martedì sera. I Blues sono in cerca di riscatto in casa contro i tedeschi, mentre i lusitani vogliono confermare il 2 - 0 ottenuto ...

Chelsea - Borussia Dortmund: Pronostico, formazioni e dove ... Calcio d'Angolo

Bayern vince a Stoccarda e aggancia il Dortmund in vetta. Il quadro della 23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...Il Chelsea attende il Borussia allo Stamford Bridge per rifarsi dell’1-0 dell’andata, mentre il Benfica vuole confermare il 2-0 contro il Brugge.