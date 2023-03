Chelsea, 31 giocatori non bastano: ribaltare il Dortmund per salvare la stagione (Di lunedì 6 marzo 2023) Vigilia di Chelsea - Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato fa il ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Vigilia di- Borussia, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato fa il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manu__99 : @FinallyMichele @Pirichello Se lo fai al Brighton e ora al Chelsea con qualità di giocatori diverse forse è Potter,… - NandoPiscopo1 : @ReformedNN @Ryubore_ @saIva___ I giocatori 'scudettati' in campo sono tutti uguali.Continuate a citare il Chelsea… - LeclercInterN1 : @GianchesterU @paolodammora @pisto_gol Le plusvalenze illecite sono quelle fatte senza movimenti di denaro, solo sc… - GaleazzoLorenzo : @Jinglejunglebun @pasqlaragione paragonare giocatori e e situazioni diverse non ha senso. Tomori ha sempre avuto qu… - MinaInterista : Grande affare per il City cedere Sterling. Il Chelsea ha comprato troppi giocatori per poterli tenere tutti in ro… -