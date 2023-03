Che Tempo che Fa. Claudio Baglioni incontra i Cugini di Campagna (Video) (Di lunedì 6 marzo 2023) Claudio Baglioni, ospite della puntata del 5 marzo di Che Tempo che fa, ha incontrato a sorpresa i Cugini di Campagna Incontro a sorpresa durante la puntata del 5 marzo di Che Tempo che fa, l'ospite in esclusiva Claudio Baglioni ha incontrato I Cugini Di Campagna, a 26 anni dal programma Anima Mia. Il musicista nel corso della puntata della trasmissione di Rai 3 ha presentato il suo prossimo tour. Dopo il grande successo del tour dei record Dodici Note Solo Bis, che lo ha visto esibirsi complessivamente in 156 concerti nei teatri lirici d'Italia in 400 giorni, Claudio Baglioni ha appena annunciato il suo ritorno ai live spettacolari con il tour ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023), ospite della puntata del 5 marzo di Cheche fa, hato a sorpresa idiIncontro a sorpresa durante la puntata del 5 marzo di Cheche fa, l'ospite in esclusivahato IDi, a 26 anni dal programma Anima Mia. Il musicista nel corso della puntata della trasmissione di Rai 3 ha presentato il suo prossimo tour. Dopo il grande successo del tour dei record Dodici Note Solo Bis, che lo ha visto esibirsi complessivamente in 156 concerti nei teatri lirici d'Italia in 400 giorni,ha appena annunciato il suo ritorno ai live spettacolari con il tour ...

