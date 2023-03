"Che schifo, arricchiti! Che presa per il cu***": volano insulti contro Fedez (Di lunedì 6 marzo 2023) Si mette male per Fedez e Chiara Ferragni. Il tutto dopo le polemiche e i gossip post-Sanremo. E soprattutto dopo la sparizione del rapper, prima dalla presentazione di Lol e poi dal tribunale, dove era chiamato a testimoniare sulla strage di Corinaldo: assente previo certificato di malattia, circostanza che ha rafforzato il chiacchiericcio circa le sue condizioni di salute. Peccato però che questo sabato Fedez insieme a Chiara Ferragni sia stato pizzicato dai paparazzi in un agriturismo della Val Brembana, dove ha speso ore di relax tra cibo e fattoria con la famiglia al gran completo. Le immagini sono state pubblicate da Novella 2000. E quelle immagini hanno sollevato un polverone, anche perché Chiara Ferragni aveva documentato il tutto sul suo profilo Instagram, senza però mai mostrare Fedez, che però era presente, eccome. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Si mette male pere Chiara Ferragni. Il tutto dopo le polemiche e i gossip post-Sanremo. E soprattutto dopo la sparizione del rapper, prima dalla presentazione di Lol e poi dal tribunale, dove era chiamato a testimoniare sulla strage di Corinaldo: assente previo certificato di malattia, circostanza che ha rafforzato il chiacchiericcio circa le sue condizioni di salute. Peccato però che questo sabatoinsieme a Chiara Ferragni sia stato pizzicato dai paparazzi in un agriturismo della Val Brembana, dove ha speso ore di relax tra cibo e fattoria con la famiglia al gran completo. Le immagini sono state pubblicate da Novella 2000. E quelle immagini hanno sollevato un polverone, anche perché Chiara Ferragni aveva documentato il tutto sul suo profilo Instagram, senza però mai mostrare, che però era presente, eccome. ...

