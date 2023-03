Che partito voglio Nel nuovo Pd Schlein recluta anche Calenda

(Di lunedì 6 marzo 2023) “unin cui nessuna donna, tanto più se giovane, si senta chiedere di chi è perché è soltanto di se stessa”. Il neo segretario del Pd Ellyospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", domenica 5 marzo, spazza via l'ipotesi di scissione e annuncia la rivoluzione nel suoPd. "Abbiamo riaperto il tesseramento al Pd online. Venite, aiutateci, abbiamo bisogno di voi, perché ci servono le vostre competenze, le vostre idee e la vostra passione". Su Rai 3lo ribadisce: "Dobbiamo cambiare i volti, il metodo e la visione di questoDemocratico". Talmente nuove che dopo il leader M5S, Giuseppe Conte, con cui ha condiviso il suo esordio in piazza da segretaria dem,Carlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasofri : Questa buffa cosa che diversi commentatori progressisti attribuiscono a Meloni una specie di superiore nobiltà crit… - nonleggerlo : Direttore (lei che è un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, primo partito italiano, attualmente al governo, n… - marattin : 200 persone, 4 ore ad ascoltarci e discutere come dar corpo all’avventura del partito liberal-democratico. L’entusi… - GIANGI774 : RT @danieledv79: @ninabecks1 @laura_ceruti È quello che scrivono i detrattori. È chiaro il proposito del pd di minare il progetto di unico… - NackaSkoglund89 : RT @Monia_Podda: @AlekosPrete mi sa che ha confuso qualche repubblichino per aderente al partito repubblicano. E' indegno che un giornalist… -

Per questo facciamo appello alla buona Politica affinché abbia la forza di superare le divisioni diper affrontare un temarischia di travolgere tutti, mettendo a serio repentaglio l'...Ha scrittola vittoria di Schlein certifica 'la trasformazione della sinistra, comeo come ceto intellettuale di riferimento, nella casa liquida del 'dirittismo' da Ztl, à la page nei ...Intervistata da Fazio a 'tempofa', la numero uno del Pd ha ripercorso le tappe della sua scalata alla segreteria e su possibili scissioni nelha detto: "Non le ...

Schlein traccia il cammino del suo Partito democratico: "Inclusività e stop alle correnti" RaiNews

