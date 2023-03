“Che delusione”. GF Vip 7, ora parlano i genitori di Antonella Fiordelisi. E puntano il dito (Di lunedì 6 marzo 2023) Antonella Fiordelisi, i genitori delusi da Edoardo Donnamaria. Il pubblico italiano del GF Vip 7 ha seguito fin dall’inizio la storia tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Una relazione decisamente turbolenta e spesso caratterizzata da continui alti e bassi e chiarimenti che hanno più volte lasciato perplessa la gieffina in merito agli atteggiamenti del fidanzato. E oggi anche i genitori dell’ex schermitrice hanno deciso di rivelare il loro pensiero sulla vita sentimentale della figlia. I genitori di Antonella Fiordelisi delusi da Edoardo Donnamaria. Il pubblico italiano l’ha vista piangere per poi riprendere in mano le redini della loro relazione. Una storia d’amore tra le più turbolente e le più discusse di sempre, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023), idelusi da Edoardo Donnamaria. Il pubblico italiano del GF Vip 7 ha seguito fin dall’inizio la storia tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Una relazione decisamente turbolenta e spesso caratterizzata da continui alti e bassi e chiarimenti che hanno più volte lasciato perplessa la gieffina in merito agli atteggiamenti del fidanzato. E oggi anche idell’ex schermitrice hanno deciso di rivelare il loro pensiero sulla vita sentimentale della figlia. Ididelusi da Edoardo Donnamaria. Il pubblico italiano l’ha vista piangere per poi riprendere in mano le redini della loro relazione. Una storia d’amore tra le più turbolente e le più discusse di sempre, ...

