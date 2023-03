Charlene di Monaco dà buca a Charles Leclerc e Alberto la tradisce (Di lunedì 6 marzo 2023) Alberto di Monaco è volato in Bahrain per assistere al primo GP di Formula 1. Il Principe però ha trascorso il weekend da solo, senza sua moglie Charlene di Monaco, malgrado sia una tifosa e una grande amica del ferrarista Charles Leclerc. Sarà stata la sua lontananza ma Alberto ne ha approfittato per “tradire” la moglie facendosi sorprendere ai box delle scuderie rivali, da Red Bull a Mercedes. Alberto va in Bahrain senza Charlene di Monaco Alberto ha dunque lasciato a casa Charlene di Monaco e i suoi figli Jacques e Gabriella per godersi un weekend di relax e spettacolo al rombo dei motori della F1, uno sport seguitissimo in famiglia. Non potrebbe essere altrimenti ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 marzo 2023)diè volato in Bahrain per assistere al primo GP di Formula 1. Il Principe però ha trascorso il weekend da solo, senza sua mogliedi, malgrado sia una tifosa e una grande amica del ferrarista. Sarà stata la sua lontananza mane ha approfittato per “tradire” la moglie facendosi sorprendere ai box delle scuderie rivali, da Red Bull a Mercedes.va in Bahrain senzadiha dunque lasciato a casadie i suoi figli Jacques e Gabriella per godersi un weekend di relax e spettacolo al rombo dei motori della F1, uno sport seguitissimo in famiglia. Non potrebbe essere altrimenti ...

