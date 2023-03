Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maremalinconia : vorrei tanto essere chanel totti - ___livia95___ : La loro seconda figlia, una figlia di nome Chanel, è nata il 13 maggio 2007. La coppia è stata spesso definita come… - ___livia95___ : Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati sposati dal 19 giugno 2005 al 2022 (16 anni e 6 mesi). Prima di sposarsi s… - leggoit : Ilary Blasi e Chanel Totti, vacanze finite: selfie e stories di mamma e figlia (nello stesso momento) - zazoomblog : Chanel Totti vita da star super griffata per la 15enne: critiche social - #Chanel #Totti #super #griffata… -

Telepatia tra madre e figlia, anche e soprattutto a livello social. Ilary Blasi epostano le loro stories su Instagram praticamente in contemporanea, dopo aver esaurito le rispettive vacanze in Germania e a Madonna di ...ha portato con sé le figliee Isabel, avute dalla ex moglie Ilari Blasi, mentre Noemi Bocchi ha voluto al suo fianco i figli Sofia e Tommaso.'Bye bye' vacanze. È tempo di tornare a casa perche, dopo aver passato qualche giorno di relax a Madonna di Campiglio con papàe la nuova compagna Noemi Bocchi, sta rientrando a Roma. Ma non è la sola a rientrare alla base. ...

Chanel Totti e Ilary Blasi, il selfie alla fine delle vacanze sorprende tutti: cos'hanno fatto Corriere dello Sport

Ilary Blasi ha preso una drastica decisione, il gesto nei confronti di Francesco Totti arriva improvvisamente e spiazza tutti ...«Bye bye» vacanze. E' tempo di tornare a casa per Chanel Totti che, dopo aver passato qualche giorno di relax a Madonna di Campiglio con papà Totti e la nuova compagna ...