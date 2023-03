Cesari | «Rigore Inter solare | negata l’evidenza! E senza ricordare la Juventus»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023) Perc’era un nettoper l’, che il non certo esente da errori Manganiello ieri ha negato. L’ex arbitro, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, contesta la decisione di non dare un fallo evidente su Gosens. ERRORE CHIARO – Grazianofa la moviola di-Lecce criticando l’arbitro Gianluca Manganiello: «Ci sono degli episodi che a me fanno impazzire, li vedo giudicati in una maniera o in un altra. Sul risultato di 2-0 per l’, quindi non influente, c’è unvento di Alexis Blin su Robin Gosens. L’arbitro forse è coperto da Gosens, ma il suo anticipo è netto: porta via la palla e Blin gli dà un calcione. Non voglio mettere le immagini del 2021 dicon Denzel Dumfries, ma è possibile che ...