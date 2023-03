Certificazione Unica errata: capita a tantissimi e rischi grosso | Controlla questo o sei nei guai (Di lunedì 6 marzo 2023) Attenzione a come hai compilato la Certificazione Unica. Se non corri ai ripari immediatamente potresti ritrovarti nei guai. La Certificazione Unica è uno dei documenti più importanti per un lavoratore per il suo rapporto col Fisco. Se ci sono dei problemi con il documento, c’è bisogno di correggerli nel minor tempo possibile o si rischia di passare dei guai seri. Ecco come si fa. Controlla gli errori sulla Certificazione Unica – IlovetradingUna volta chiamata CUD, la Certificazione Unica è il documento che un datore di lavoro o un committente emettono per certificare la presa di un reddito da parte di un lavoratore dipendente o autonomo. La Certificazione deve essere ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 6 marzo 2023) Attenzione a come hai compilato la. Se non corri ai ripari immediatamente potresti ritrovarti nei. Laè uno dei documenti più importanti per un lavoratore per il suo rapporto col Fisco. Se ci sono dei problemi con il documento, c’è bisogno di correggerli nel minor tempo possibile o sia di passare deiseri. Ecco come si fa.gli errori sulla– IlovetradingUna volta chiamata CUD, laè il documento che un datore di lavoro o un committente emettono per certificare la presa di un reddito da parte di un lavoratore dipendente o autonomo. Ladeve essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CSettore : Entro il 16 marzo la certificazione unica, anche per il #nonprofit - TrovoAgente : Quali sono le principali scadenze fiscali marzo? - Agg. 6/3/23 Versamento periodico dell’IVA al termine per l’impo… - lasiciliait : Terna, unica società in Italia con la certificazione ISO - TernaSpA : #Terna ha ottenuto dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità #IMQ il certificato ISO 37301:2021 riconosciuto da… - lamescolanza : Terna (nella foto, l'a. d. Stefano Donnarumma) è l’unica azienda in Italia ad avere ottenuto la certificazione ISO… -