Certificazione unica 2023, ecco quando scaricarla dal sito dell’Inps (Di lunedì 6 marzo 2023) . Dalla prossima settimana la Certificazione unica (CU/2023) sarà disponibile nell’area personale MyInps, mentre i dipendenti pubblici la trovano su Noipa. ecco dove trovarla e chi deve scaricarla. La Certificazione unica 2023 Dalla prossima settimana ogni giorno è buono per entrare nell’area personale MyInps e scaricare la Certificazione unica Inps 2023 (riferita ai redditi percepiti nel 2022 e alle imposte versate). Lo conferma l’Inps, indicando la data da cui i documenti inizieranno a essere caricati a sistema: il 16 marzo 2023, ma la procedura potrebbe anche richiedere più giorni. Pensionati, percettori di Naspi, cassa integrati: tutti coloro che nel 2023 hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) . Dalla prossima settimana la(CU/) sarà disponibile nell’area personale MyInps, mentre i dipendenti pubblici la trovano su Noipa.dove trovarla e chi deve. LaDalla prossima settimana ogni giorno è buono per entrare nell’area personale MyInps e scaricare laInps(riferita ai redditi percepiti nel 2022 e alle imposte versate). Lo conferma l’Inps, indicando la data da cui i documenti inizieranno a essere caricati a sistema: il 16 marzo, ma la procedura potrebbe anche richiedere più giorni. Pensionati, percettori di Naspi, cassa integrati: tutti coloro che nelhanno ...

