Centrosinistra largo | «A lavoro per un progetto che sia credibile»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – A meno di un anno dalle prossime amministrative ad Avellino, le forze progressiste guardano al futuro. Nella mattinata si sono ritrovati a Palazzo di Città il segretario del Partito Democratico, Nello Pizza; i consiglieri di opposizione Francesco Iandolo, Ferdinando Picariello e Amalio Santoro; Generoso Picone di “ControVento” e Maria Grazia Papa di Rete So.Ma. “Per la prima volta proviamo ad attuare quella che abbiamo sempre chiamato la partecipazione – spiega Picariello – Tutto questo comprende, sedersi intorno ai tavoli per trovare degli obiettivi comuni, poi da questo si deciderà la collazione politica del Movimento Cinque Stelle. Siamo ancora in un terreno, chiaramente esplorativo, che mira a trovare delle comuni d’interesse ad unpolitico. Dobbiamo trovare una politica che si interessi allo sviluppo economico, ...

Prove di Centrosinistra largo ad Avellino. Questa mattina partiti, associazioni e movimenti impegnati nella costruzione di un fronte anti-Festa per le amministrative 2024 si ritrova a Palazzo di Città