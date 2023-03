Centocelle – Ladri rubano una cassaforte | fuggono | un arresto

(Di lunedì 6 marzo 2023) E’ successo in un appartamento – Estratto il “forziere” da un muro, sono fuggiti ma uno di loro è stato fermato dalla polizia presente nella zona – Clamoroso furto sventato dalla polizia a. Isono penetrati in un appartamento, hanno individuato lae l’hanno estratta dal muro fuggendo sùbito dopo. La polizia, presente nella zona, è riuscita a fermare uno dei malviventi quando è sceso dall’auto dei complici portando sulle spalle un pesante zaino. L’uomo, un 23enne italiano, è stato notato scendere in fretta da un’auto per entrare in un condominio. Il fare sospetto ha allertato i poliziotti che lo hanno seguito e arrestato. I complici, avvertiti da altri della banda, sono fuggiti e ora sono ricercati. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Gli agenti del Quinto distretto Prenestino, si ...

