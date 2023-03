Ceferin | «Difenderemo sempre i veri principi del calcio»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sue Finanza le dichiarazioni del presidente della Uefa, Aleksander, nell’intervento pubblicato nell’Annual Report della Uefa per il 2020-21. “Mi ha fatto molto piacere vedere quanto bene ileuropeo si stia riprendendo dalla pandemia, dimostrando ancora una volta la sua vitalità, adattabilità e resilienza. I nostri risultati più significativi sono arrivati fuori dal campo, dove abbiamo lottato instancabilmente con la comunità calcistica europea per proteggere e promuovere i valori fondamentali al centro del nostro gioco”.continua: “Abbiamo definito un nuovo formato post-2024 per le competizioni Uefa maschili per club, dopo un’ampia consultazione con federazioni, club e leghe, tifosi, giocatori e allenatori. Ciò amplierà ulteriormente la partecipazione, migliorerà l’equilibrio competitivo ...

