Ceferin | “Difenderemo sempre i veri principi del calcio”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Abbiamo definito un nuovo formato post-2024 per le competizioni Uefa maschili per club, dopo un’ampia consultazione con federazioni, club e leghe, tifosi, giocatori e allenatori. Ciò amplierà ulteriormente la partecipazione, migliorerà l’equilibrio competitivo e genererà entrate per la ridistribuzione a club, leghe edi base. Soprattutto, i cambiamenti aumenteranno l’attrattiva e la popolarità delle nostre competizioni. Sono stato particolarmente lieto che il nuovo formato sia stato approvato all’unanimità dal Comitato Esecutivo Uefa. L’European Club Association, le European Leagues e le associazioni dei nostri membri erano tutte d’accordo, dimostrando che siamo più uniti che mai”. Il presidente Uefa Aleksandersi è reso protagonista di un intervento all’interno dell’Annual Report della Uefa per il 2020-21. “Ciascuno di questi ...

Ceferin: «Difenderemo sempre i veri valori del calcio» Calcio e Finanza

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato dello sviluppo del calcio europeo in un intervento pubblicato nell'Annual Report della Federazione europea per il 2021/22, lanciando un avviso al ...